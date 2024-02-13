"Можемо повторити": росіяни запустили відео з "Сирським у Москві", але нарвались на відповідь українців

Ворог намагається викликати у звичайних українців недовіру до глави армії

Російські пропагандисти опублікували відео з параду на Червоній площі в Москві 1986 року, на якому марширував юнак, зовні схожий на нинішнього воєначальника української армії Олександра Сирського. Вони намагалися викликати недовіру серед громадян, але натрапили на зовсім іншу відповідь.

Головнокомандувач ЗСУ справді навчався у Московському вищому військовому командному училищі з 1982 по 1986 рік, і цей факт ворог використовує для інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Про те, що проти Олександра Сирського буде запущено ще один фейк, попереджав Центр протидії дезінформації.

Досьє нового головкома Сирського

Але українці відреагували на цю інформаційну кампанію зі сміхом. Вони попередили росіян, що якщо Сирський вже раз марширував на Червоній площі, то фраза "Можемо повторити" набуває зовсім іншого сенсу.

Українці не йдуть на поводу у російських пропагандистів

Один із користувачів заявив, що це фейк, адже за радянських часів брати участь у параді могли лише юнаки від 180 см. У Сирського ж зріст нижче. Інші користувачі теж не стали розганяти "зраду".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський генерал Бен Ходжес оцінив кадрові зміни у військовому керівництві України. Він вважає, що Олександр Сирський стане неприємним сюрпризом для ворога.