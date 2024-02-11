Что не так с отставкой главкома Залужного: мнение экс-главы Внешней разведки

В армии очень важно доверие к руководству

Президент Украины Владимир Зеленский, спустя почти три месяца слухов о вероятной отставки главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, подписал 8 февраля соответствующий указ. Всё пытались обставить красиво. Экс-главкому, которого сменил руководивший ранее Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, присвоили в тот же день звание Героя Украины. Зеленский даже дважды обнял Залужного во время награждения. Но сама по себе эпопея с увольнением главкома оставила неприятный осадок, признался "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

Странные игры вокруг отставки главкома

Ситуация с отставкой Залужного выглядит как недостойная, некрасивая, неуместная игра, считает Николай Маломуж.

"Примерно с ноября пошли слухи о смене главкома. Они то запускались, то опровергалось, мол – всё фейки. Затем тему опять раскручивали, еще и спуская на Залужного некоторых нардепов от партии власти (которых потом из этой самой партии исключили)", – отмечает генерал.

Речь о Марьяне Безуглой, которая покинула ряды "Слуги народа" незадолго до известия об отставке Залужного.

По мнению Николай Маломужа, позицию касательно главкома власть должна была выразить четко – снимаем Залужного по таким-то причинам. А не устраивать возню вокруг отставки в течение практически трех месяцев, с момента выхода его резонансной статьи в The Economist.

"Со многих секторов фронта, в том числе дипломатического, ко мне поступали вопросы – а что там творится в Киеве? Есть какие-то проблемы, противоречия между верховным главнокомандующим (президентом Зеленским) и главкомом Залужным? На чью стороны становиться? Весь этот абсурд явно был запущен из властных кабинетов. И получилась какая-то неконтролируемая глупость! Сперва запускались слухи об отставке, потом опровергались, потом снова муссировались и опять опровергались. Какой-то период нам пытались доказать, что это российская ИПСО. Мировые СМИ были в откровенном недоумении. В итоге Залужного всё же увольняют. Так не делается даже в мирное время. Не говоря уж о военном!" – уверен экс-глава Внешней разведки.

Если решили уволить – следовало четко озвучить по каким причинам, подчеркивает он. В идеале сразу после того, как было принято такое решение, необходимо было устроить совместный брифинг президента и главкома.

"Где Зеленский бы пояснил, что, к примеру, в связи со сменой стратегий в войне, возникал необходимость переформатирования высшее военное руководство. Что конфликтов нет, Залужный остается в команде на той или иной позиции. И так далее. Это был бы грамотный ход, логичный. А так всё выглядело, будто слухи об отставки и, наконец, отставка – следствие высокого рейтинга Залужного, что болезненно воспринималось в некоторых кабинетах Офиса президента", – отмечает Николай Маломуж.

Эксперт напоминает, что Залужному пытались вменять отсутствие успехов стратегического уровня на фронте в 2023-м. Но ведь, продолжает он, как признавали многие на Западе, мы не имели достаточно вооружений, чтоб осуществить эффективное наступление на заранее укрепленные позиции противника.

"Никто бы не смог в таких условиях! Без авиации, без достаточного числа необходимых артиллерийских средств, ракетных систем. Значит – вопрос не в этом… Возможно, повлияло, что Залужный публично осенью провозгласил необходимость переходить к стратегической обороне. И по вышеназванным причинам. И потому что противник успел к тому времени приобрести больше боеприпасов и вооружений у тех же Ирана и Северной Кореи. И потому что в целом стало ясно – фронт перешел в стадию позиционной борьбы. Главком тогда четко изложил необходимость новой стратегии в войне, с изменением многих секторов, с важностью ставки на технологичность. Нечто подобное (о мобилизации, планах на год, новой системе борьбы против РФ) Залужный изложил в начале февраля в колонке для CNN. А спустя неделю после этого его увольняют", – отмечает генерал.

Вся ситуация выглядела очень некрасиво, считает Николай Маломуж.

"Мои коллеги из Европы и США то и дело интересовались у меня происходящим. Откровенно недоумевали. Россияне, понятно, еще больше раскручивали маховик информационных спецопераций. И весь этот цирк вокруг отставки главкома проходил еще и на фоне дискуссий в американском парламенте касательно поддержки Украины. Откровенно бьющая по нам история. Зеленский, в конце концов, уволил Залужного. И это попытались преподнести красиво, мол, конфликта нет, всё в порядке. Но после месяцев таких игр вокруг отставки главкома – понятное дело, мало кто поверил, что разошлись полюбовно. Тем более, что, опять же, внятных причин отставки не прозвучало. Если работой Залужного были недовольны – зачем тогда сразу после смещения его с поста главкома присваивать генералу звание Героя Украины? Это что – некий утешительный приз? Залужный, безусловно, заслуживает данное звание. Но время для его присвоения выбрано явно неуместно", – считает эксперт.

Над чем нужно поработать Сырскому

По словам Николая Маломужа, Сырский, пришедший на смену Залужному, известен как прагматик, игрок не столько стратегического, сколько тактического характера.

"Да, он уже озвучил некоторые направления своей работы. Но там, по сути, нет ничего нового. И, похоже, это была ранее выработанная консолидированная позиция еще при Залужном. Сейчас ее лишь несколько адаптируют к ситуации на фронте. Более эффективные подготовка кадров, логистика, ставка на технологии, необходимость помощи со стороны зарубежных партнеров – это ведь так или иначе провозглашалось и бывшим главкомом", – акцентирует эксперт.

В армии, продолжает он, очень важно доверие к руководству. К Залужному оно было колоссальным.

"А Сырский, хоть и боевой генерал, но – секторального типа. К тому же, в его адрес звучала критика за чрезмерную жесткость, за то, что не особо считается с потерями. Тут, безусловно, необходим будет внести коррективы, – считает Николай Маломуж. В приоритете должно быть сохранение человеческих жизней – в комплексе с умелым руководством вооруженными силами, эффективной подготовкой как оборонительных, так и наступательных операций, спецопераций. Главком должен видеть комплексную картину, по всем фронтам. Надеюсь, у Сырского это получится. И во второй половине весны, лето мы начнем уже свою наступательную операцию".

Экс-глава Внешней разведки подчеркивает важность координации действий Минобороны, Генштаба, других системных ведомств внутри Украины, плотную коммуникацию с нашими партнерами.

"Это очень тяжелая работа, требующая инновационных решений. Если Сырский сумеет комплексно и глубинно подойти ко всему – мы имеем хорошие шансы на позитивные результаты", – резюмирует Николай Маломуж.