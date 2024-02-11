Ночная атака "Шахедами" по Украине: сколько дронов удалось сбить и где

Запуск дронов был совершен из районов Балаклава и мыс Чауда — Крым

В ходе атаки в ночь на 11 февраля по Украине было выпущено 45 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". Большую часть из них удалось ликвидировать в пределах ряда областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что из общего количества 40 ударных беспилотников врага были уничтожены.

"В результате боевой работы уничтожены 40 "шахедов" противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Известно, что запуск дронов был совершен из районов Балаклава и мыс Чауда — Крым. К отражению воздушного нападения этой ночью были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале сообщил, что в результате падения обломков пострадал 39-летний. К счастью, ранения не тяжелые и он сможет лечиться дома.

Также за ночь оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Никопольщину. Выпустили около десятка снарядов. Били по Мировскому и Марганецкому общинам. В последней повреждены два частных дома, газопровод и заборы. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 8 февраля российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Николаевскую область. В результате происшествия был нанесен удар по частному сектору. Были захватчики ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда — Крым.