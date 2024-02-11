В Николаеве и Днепре гремели взрывы: что известно о ситуации

Под атакой террористов оказались Днепр и Николаев

Во время атаки российских террористов на Украину вечером 10 февраля взрывы гремели около Николаева и Днепра. Террористы направили на украинские города очередные дроны-камикадзе иранского производства.

Об этом пишут местные СМИ и ряд мониторинговых каналов. Противовоздушная оборона отражает атаки российских террористов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал, что во время атаки в одном районе города начался пожар после падения беспилотника. Позже он дописал, что из-за БПЛА загорелась сухая трава возле города, угрозы нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что угрожающей ситуации нет, написав что "Все норм". Новые взрывы, произошедшие после полуночи у города, по данным мониторинга, связаны с уничтожением российских беспилотников. Также мониторинг подтверждает, что в сторону города улетают новые группы БПЛА.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 10 февраля 2024 года россияне атаковали нашу страну 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Основные направления удара – Одесская и Харьковская. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.

Как писал "Телеграф", террористы вечером 9 февраля в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками производства Ирана. Под ударами оказались Одесса и Харьков, из обоих городов сообщали о взрывах.