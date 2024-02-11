У Миколаєві та Дніпрі гриміли вибухи: що відомо про ситуацію

Під атакою терористів опинилися Дніпро та Миколаїв

Під час атаки російських терористів на Україну ввечері 10 лютого вибухи гриміли біля Миколаєва та Дніпра. Терористи спрямували на українські міста чергові дрони-камікадзе іранського виробництва.

Про це пишуть місцеві ЗМІ та низка моніторингових каналів. Протиповітряна оборона відбиває атаки російських терористів.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич написав, що під час атаки в одному районів міста почалася пожежа після падіння безпілотника. Пізніше він дописав, що через БПЛА загорілася суха трава біля міста, загрози немає.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що загрозливої ситуації немає, написавши що "Все норм". Нові вибухи, які сталися після півночі біля міста, за даними моніторингу, пов'язані зі знищенням російських безпілотників. Також моніторинг підтверджує, що у бік міста летять нові групи БПЛА.

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч проти 10 лютого 2024 року росіяни атакували нашу країну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Одещина та Харківщина. Внаслідок бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Як писав "Телеграф", терористи ввечері 9 лютого вкотре атакували Україну ударними безпілотниками виробництва Ірану. Під ударами опинилися Одеса та Харків, з обох міст повідомляли про вибухи.