Нічна атака "Шахедами" по Україні: скільки дронів вдалося збити і де

Запуск дронів було здійснено з районів Балаклава і мис Чауда — Крим

У ході атаки в ніч на 11 лютого по Україні було випущено 45 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". Більшість їх вдалося ліквідувати у межах низки областей.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Зазначається, що із загальної кількості 40 ударних безпілотників ворога було знищено.

"В результаті бойової роботи знищено 40 "шахедів" противника в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що запуск дронів було здійснено з районів Балаклава та мис Чауда — Крим. До відбиття повітряного нападу цієї ночі було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок падіння уламків постраждав 39-річний. На щастя, поранення не тяжкі й він зможе лікуватися вдома.

Також за ніч окупанти тричі обстріляли з артилерії Нікопольщину. Випустили близько десятка снарядів. Били по Мирівському та Марганецькому громадам. В останній пошкоджено два приватні будинки, газопровід та паркани. На щастя постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 лютого російські загарбники атакували дронами-камікадзе Миколаївську область. Внаслідок пригоди було завдано удару по приватному сектору. Були загарбники ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда – Крим.