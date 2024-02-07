Повлияют ли слухи об отставке Залужного на отношения между Киевом и Вашингтоном: в США дали ответ

Возможную отставку Залужного он комментировать отказался

В Вашингтоне заверили, что не изменят отношения к Киеву из-за слухов о якобы скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Там пообещали и дальше поддерживать Украину.

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса. Он отметил, что США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и местных военных на фоне таких сообщений.

При этом возможную отставку Залужного он комментировать отказался.

"Это решать не нам из Вашингтона", – сказал Салливан.

Напомним, что ранее Салливан, комментируя возможную отставку Залужного, заявлял, что США никоим образом не должны вмешиваться в эти процессы. По его словам, это суверенное право Киева и право президента Украины принимать собственные кадровые решения.

Как уже писал "Телеграф", 29 января украинцев всколыхнула новость о якобы официальном увольнении Валерия Залужного — главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Впрочем, президент Владимир Зеленский ни слова не обмолвился об украинском генерале в своем свежем обращении.

Добавим, что в Министерстве обороны кратко ответили на многочисленные слухи о том, что в Украине произошли изменения в военном руководстве страны, отметив, что они не соответствуют действительности. Однако следует подчеркнуть, что слухи о возможном увольнении Залужного периодически появляются достаточно регулярно в украинском информационном пространстве, как и слухи о конфликте между ним и Зеленским.