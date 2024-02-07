Чи вплинуть чутки про відставку Залужного на відносини між Києвом та Вашингтоном: у США відповіли

Можливу відставку Залужного він коментувати відмовився

У Вашингтоні запевнили, що не змінять ставлення до Києва через чутки про нібито відставку головкома ЗСУ Валерія Залужного. Там пообіцяли й надалі підтримувати Україну.

Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу. Він зазначив, що США продовжать підтримувати як український уряд, так і місцеві військові на тлі таких повідомлень.

При цьому можливу відставку Залужного він відмовився коментувати.

"Це вирішувати не нам із Вашингтона", — сказав Салліван.

Нагадаємо, що раніше Салліван, коментуючи можливу відставку Залужного, заявляв, що США жодним чином не повинні втручатися в ці процеси. За його словами, це суверенне право Києва та право президента України приймати власні кадрові рішення.

Як уже писав "Телеграф", 29 січня українців сколихнула новина про нібито офіційне звільнення Валерія Залужного — головнокомандувача Збройних Сил України. Втім, президент Володимир Зеленський жодного слова не сказав про українського генерала у своєму свіжому зверненні.

Додамо, що в Міністерстві оборони коротко відповіли на численні чутки про те, що в Україні відбулися зміни у військовому керівництві країни, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. Однак слід наголосити, що чутки про можливе звільнення Залужного періодично з’являються досить регулярно в українському інформаційному просторі, як і чутки про конфлікт між ним та Зеленським.