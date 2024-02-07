"Есть политическая цель": ветеран рассказал, хватит ли у россиян сил захватить всю Донецкую область

Россияне весьма расточительно используют свои ресурсы

У россиян не хватит ресурса на то, чтобы захватить и удержать Донецкую область полностью, а их нынешние силы могут иссякнуть в течение двух месяцев. Особенно, если они будут тратить их так же расточительно, как в боях за Авдеевку.

Как рассказал в эфире Эспресо бывший командир взвода в батальоне "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий, захваченное россиянами за эти два месяца потом придется отбивать украинцам и этот процесс может быть весьма тяжелым.

"Приоритетность российских целей достаточно очевидна. В первую очередь оккупанты хотят дожать Авдеевку, и это политическая цель. Потому что ни один российский генерал добровольно столько бы бойцов не уничтожал, как они сейчас это делают в Авдеевке", — отметил он.

По его словам, соотношение потерь в городе доходит до 1 к 12 в пользу Украины, а потому продолжение "мясных штурмов" говорит лишь о том, что командиры получили прямой приказ из Кремля.

Если же так получится, что россиянам удастся захватить Авдеевку, то следующей целью будет Купянск, который является важным логистическим узлом. Но вот что касается захвата всей Донецкой области, то это у оккупантов вряд ли получится.

"Даже ожидаемое падение Авдеевки не приблизит их к этому. Если враг дожмет Авдеевку, он практически выровняет линию фронта. Россияне не прорвутся в глубину нашего фронта. Для того чтобы оккупировать всю Донетчину, врагу надо где-то прорвать наш фронт", — добавил Дикий.

По словам эксперта есть несколько направлений, где это в теории возможно, но там уже предпринимаются все необходимые меры.

Напомним, ранее Дикий говорил, что на данном этапе войны для Украины уже стратегически не важно захватят ли россияне Авдеевку или нет.