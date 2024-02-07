"Є політична ціль": ветеран розповів, чи вистачить росіянам сил захопити всю Донецьку область

Росіяни дуже марнотратно використовують свої ресурси

У росіян не вистачить ресурсу на те, щоб захопити та утримати Донецьку область повністю, а їхні нинішні сили можуть висохнути протягом двох місяців. Особливо, якщо вони витрачатимуть їх так само марнотратно, як у боях за Авдіївку.

Як розповів в ефірі Еспресо колишній командир взводу в батальйоні "Айдар", військовий експерт Євген Дикий, захоплене росіянами за ці два місяці потім доведеться відбивати українцям, і цей процес може бути дуже важким.

"Пріоритетність російських цілей досить очевидна. Насамперед окупанти хочуть дотиснути Авдіївку, і це політична ціль. Тому що жоден російський генерал добровільно стільки б бійців не знищував, як вони зараз це роблять в Авдіївці", — зазначив він.

За його словами, співвідношення втрат у місті сягає 1 до 12 на користь України, а тому продовження "м’ясних штурмів" свідчить лише про те, що командири отримали прямий наказ із Кремля.

Якщо так вийде, що росіянам вдасться захопити Авдіївку, то наступною метою буде Куп’янськ, який є важливим логістичним вузлом. Але що стосується захоплення всієї Донецької області, то це в окупантів навряд чи вийде.

"Навіть очікуване падіння Авдіївки не наблизить їх до цього. Якщо ворог дотисне Авдіївку, він практично вирівняє лінію фронту. Росіяни не прорвуться в глибину нашого фронту. Для того, щоб окупувати всю Донеччину, ворогові треба десь прорвати наш фронт", — додав Дикий.

За словами експерта, є кілька напрямків, де це в теорії можливо, але там уже вживаються всі необхідні заходи.

Нагадаємо, раніше Дикий говорив, що на даному етапі війни для України вже стратегічно не важливо чи захоплять росіяни Авдіївку, чи ні.