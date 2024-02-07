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"Є політична ціль": ветеран розповів, чи вистачить росіянам сил захопити всю Донецьку область

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Авдіївка Новина оновлена 07 лютого 2024, 01:38
Авдіївка

Росіяни дуже марнотратно використовують свої ресурси

У росіян не вистачить ресурсу на те, щоб захопити та утримати Донецьку область повністю, а їхні нинішні сили можуть висохнути протягом двох місяців. Особливо, якщо вони витрачатимуть їх так само марнотратно, як у боях за Авдіївку.

Як розповів в ефірі Еспресо колишній командир взводу в батальйоні "Айдар", військовий експерт Євген Дикий, захоплене росіянами за ці два місяці потім доведеться відбивати українцям, і цей процес може бути дуже важким.

"Пріоритетність російських цілей досить очевидна. Насамперед окупанти хочуть дотиснути Авдіївку, і це політична ціль. Тому що жоден російський генерал добровільно стільки б бійців не знищував, як вони зараз це роблять в Авдіївці", — зазначив він.

За його словами, співвідношення втрат у місті сягає 1 до 12 на користь України, а тому продовження "м’ясних штурмів" свідчить лише про те, що командири отримали прямий наказ із Кремля.

Якщо так вийде, що росіянам вдасться захопити Авдіївку, то наступною метою буде Куп’янськ, який є важливим логістичним вузлом. Але що стосується захоплення всієї Донецької області, то це в окупантів навряд чи вийде.

"Навіть очікуване падіння Авдіївки не наблизить їх до цього. Якщо ворог дотисне Авдіївку, він практично вирівняє лінію фронту. Росіяни не прорвуться в глибину нашого фронту. Для того, щоб окупувати всю Донеччину, ворогові треба десь прорвати наш фронт", — додав Дикий.

За словами експерта, є кілька напрямків, де це в теорії можливо, але там уже вживаються всі необхідні заходи.

Нагадаємо, раніше Дикий говорив, що на даному етапі війни для України вже стратегічно не важливо чи захоплять росіяни Авдіївку, чи ні.

Теги:
#Донецька область #Війна #Авдіївка #Євген Дикий