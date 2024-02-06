Месяц считался без вести пропавшим: жена украинского депутата подтвердила его гибель на фронте

Воин был командиром роты противотанковых ракетных комплексов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады

В боях за Украину на востоке страны погиб депутат Вижницкого горсовета от партии "Пропозиція", бывший глава Вижницкой районной администрации в Черновикой области Руслан Сенчук. Почти месяц мужчина считался без вести пропавшим.

О трагедии 6 февраля сообщила супруга военного Надежда Сенчук на своей странице в Facebook. По ее словам, защитник погиб в районе Работиного в Запорожской области.

"Чуда, которого мы все так ждали, не произошло. Пришло известие о гибели Руслана 6 января 2024 г. в районе населенного пункта Роботино. Капитан, командир роты противотанковых ракетных комплексов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он возвращается домой…", — написала она.

В 2016-2019 годах Руслан Сенчук возглавлял Вижницкую районную государственную администрацию, также являлся депутатом районного совета VI созыва.

Глава Черновицкого областного совета Алексей Бойко на своей странице в Facebook посвятил пост Руслану Сенчуку и вспомнил, каким тот был при жизни. Воин запомнился высокоопытный, профессиональный и отзывчивый человек.

"Как только Россия начала полномасштабную войну, (Руслан Сенчук, — Ред)активно помогал создавать гуманитарный хаб. А в мае 2022 года присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Капитан Руслан Сенчук, командир роты противотанковых ракетных комплексов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб в январе 2024 года", — написал Бойко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях за Украину погиб молодой воин Александр Владимирович Красюк. Парню было всего 26 лет. Дома у него остались две дочери.