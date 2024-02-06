Місяць вважався безвісти зниклим: дружина українського депутата підтвердила його загибель на фронті

Воїн був командиром роти протитанкових ракетних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади

У боях за Україну на сході країни загинув депутат Вижницької міськради від партії "Пропозиція", колишній голова Вижницької районної адміністрації у Чернівецькій області Руслан Сенчук. Майже місяць чоловік вважався безвісти зниклим.

Про трагедію 6 лютого повідомила дружина військового Надія Сенчук на своїй сторінці у Facebook. За її словами, захисник загинув у районі Роботиного у Запорізькій області.

"Диво, на яке ми всі так чекали, не сталося. Надійшла звістка про загибель Руслана 6 січня 2024 р. в районі населеного пункту Роботине. Капітан, командир роти протитанкових ракетних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він повертається додому...", — написала вона.

У 2016-2019 роках Руслан Сенчук очолював Вижницьку районну державну адміністрацію, також був депутатом районної ради VI скликання.

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко на своїй сторінці у Facebook присвятив посаду Руслану Сенчуку та згадав, яким той був за життя. Воїн запам’ятався як високодосвідчена, професійна та чуйна людина.

"Щойно Росія розпочала повномасштабну війну, (Руслан Сенчук, — Ред) активно допомагав створювати гуманітарний хаб. А у травні 2022 року приєднався до лав Збройних Сил України. Капітан Руслан Сенчук, командир роти протитанкових ракетних комплексів 82-ї окремої десантно-штур., загинув у січні 2024 року", — написав Бойко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у важких боях за Україну загинув молодий воїн Олександр Володимирович Красюк. Хлопцеві було лише 26 років. Вдома в нього залишилося дві доньки.