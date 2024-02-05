Иностранным волонтерам запретили въезд в Херсон: названа причина

Речь идет о населенных пунктах, постоянно обстреливающих враг.

Иностранным волонтерам запретили въезд в ряд опасных общин Херсонщины. Решение было во время заседания Совета обороны области принято после гибели двух французов в результате удара россиян по Бериславу.

Об этом сообщает Херсонская ОВА. Отмечается, что теперь без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты, которые постоянно обстреливают враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.

В частности, запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

Как известно, вечером 1 февраля глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры.

"Армия РФ убила двух граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненых также активист украинского представительства организации. Искренние соболезнования семьям погибших", — написал он.

"В военное время никто не может гарантировать безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий", — подчеркнул первый заместитель начальника Херсонской ОВА, заместитель председателя Совета обороны Херсонской области Дмитрий Бутрий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Франции подтвердили гибель двух своих граждан в результате удара россиян по Бериславу Херсонской области. Они находились в городе с волонтёрской миссией. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя убийство французских волонтеров, отметил, что "российский террор не знает границ и национальности жертв".