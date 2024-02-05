Іноземним волонтерам заборонили в'їзд до Херсонщини: названа причина

Йдеться про населені пункти, які постійно обстрілює ворог

Іноземним волонтерам заборонили в'їзд до до низки небезпечних громад Херсонщини. Рішення було під час засідання Ради оборони області прийняте після загибелі двох французів внаслідок удару росіян по Бериславу.

Про це повідопляє Херсонська ОВА. Зазначається, що відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Зокрема, заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

Як відомо, ввечері 1 лютого голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери.

"Армія РФ вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації. Щирі співчуття родинам загиблих", — написав він.

"У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", — наголосив перший заступник начальника Херсонської ОВА, заступник голови Ради оборони Херсонської області Дмитро Бутрій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Франції підтвердили загибель двох своїх громадян внаслідок удару росіян по Бериславу Херсонської області. Вони перебували в місті з волонтерською місією. Крім того, президент України Володимир Зеленський, коментуючи вбивство французьких волонтерів, зазначив, що "російський терор не знає кордонів і національності жертв".