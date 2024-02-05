Законопроект о реестре военнообязанных переголосуют: стало известно, что изменят в документе

Предлагаемые поправки содержат 6 пунктов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук внес предложения к законопроекту о едином реестре военнообязанных. В документе, принятом 16 января, были обнаружены некоторые несогласования между его отдельными положениями.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он также обнародовал текст документа и сравнительную таблицу к законопроекту №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".

Так, в абзацах десятом и одиннадцатом подпункта 3 пункта 1 раздела I относительно части восьмой и девятой новой статьи 61 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" слова "другие уполномоченные лица (органа)" предлагается заменить словами "другие уполномоченные органы или лица".

Таким образом, новая версия этого подпункта будет изложена следующим образом: "Держатель Реестра или другие уполномоченные органы или лица несут ответственность за несвоевременность получения статуса участника боевых действий и формирование выписки вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом) на основании данных Реестра".

Кроме того, абзац двенадцатый подпункта 11 пункта 4 раздела I относительно абзаца двенадцатого части третьей статьи 14 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" предложено изложить в следующей редакции: "10) Министерства внутренних дел Украины и других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины – сведения, указанные в пунктах 20, 24, 27, 32 части первой статьи 7 настоящего Закона".

Абзац семнадцатый подпункта 11 пункта 4 раздела I относительно пункта 14, которым дополняется часть третья статьи 14 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", предлагается изложить в следующей редакции: "14) центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области гражданской авиации, — сведения, указанные в пункте 30 части первой статьи 7 настоящего Закона".

Четвертое предложение касается уточнения определения и функций Электронного кабинета центра предоставления административных услуг. В документе предлагается указать, что он будет предоставлять следующие услуги:

рассмотрение обращений по вопросам, относящимся к компетенции территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также выдача необходимых справок и других документов; обеспечение подготовки и представление документов, необходимых для назначения пенсий, лицам, уволенным с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), и членам их семей в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц"; оформление документов для выплаты компенсационных сумм военнослужащим, которым установлена инвалидность, членам семей военнослужащих, погибшим при исполнении обязанностей военной службы, а также в других случаях, определенных Кабинетом Министров Украины".

Также предлагается в абзаце четвертом пункта 6 раздела I относительно абзаца третьего части третьей статьи 11 Закона Украины "Об облачных услугах" слова "Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки" заменить словами "комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого отнесен вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за деятельностью органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов".

Шестое предложение касается нормы о вступлении в силу закона, оттуда предлагается убрать одно из положений. Так, пункт 1 раздела II "Заключительные положения" предлагается изложить в следующей редакции: "1. Настоящий Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования".

Следует отметить, что в документе, принятом 16 января, предполагалось, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, "кроме абзаца третьего подпункта 2 и подпункта 3 пункта 1 раздела I настоящего Закона, вступающих в силу со дня, следующего за днем начала функционирования определенной Кабинетом министров Украины информационно-коммуникационной системы".

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны подытожили, какие именно изменения предусматривает закон о реестре военнообязанных.