Не только "Оберег": в Минобороны подытожили, какие именно изменения предусматривает закон о реестре военнообязанных

Предусмотрены четыре главных пункта изменений

Верховная Рада приняла законопроект №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" во втором чтении. Несмотря на бессчетные дискуссии, его поддержали 249 народных депутатов.

Основные изменения, которые он предусматривает, подытожило Минобороны Украины. Заметим, что по закону в Украине планируют ввести полноценный электронный учет военнообязанных.

Ввести эти изменения призвали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы снизить пробелы в процессе мобилизации.

Среди основных изменений облачные услуги, создание на полноценное функционирование электронного военнообязанного кабинета, возможность участникам боевых действий подавать электронные заявления, а также электронный реестр "Оберег".

Облачные услуги – это позволит Украине использовать облачные хранилища стран НАТО

"Оберег" — через электронный кабинет военнообязанного будет собираться информация о результатах медицинского осмотра и об участии гражданина в боевых действиях. Персональные данные будут вносить без согласия самого человека кроме информации о членах семьи.

Электронный кабинет военнообязанного — украинцы смогут самостоятельно обновлять персональные данные.

УБД – возможность посылать электронное заявление на получение такого статуса.

Ранее "Телеграф" писал, что пользователи смогут актуализировать персональные данные в электронном кабинете призывника уже со второго квартала 2024 года.