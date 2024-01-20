Не тільки "Оберіг": у Міноборони підсумували, які саме зміни передбачає закон про реєстр військовозобовʼязаних

Передбачено чотири головні пункти змін

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" у другому читанні. Попри численні дискусії, його підтримали 249 народних депутатів.

Основні зміни, які він передбачає, підсумувало Міноборони України. Зауважимо, що, згідно із законом, в Україні планують запровадити повноцінний електронний облік військовозобов’язаних.

Запровадити ці зміни закликали представники Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, щоб зменшити прогалини в процесі мобілізації.

Серед основних змін хмарні послуги, створення на повноцінне функціонування електронного кабінету військовозобовʼязаного, можливість учасникам бойових дій подавати електронні заяви, а також електронний реєстр "Оберіг".

Хмарні послуги — це дасть можливість України використовувати хмарні сховища країн НАТО

"Оберіг" — через електронний кабінет військовозобов’язаного збиратиметься інформація про результати медичного огляду і про участь громадянина в бойових діях. Персональні дані вноситимуть без згоди самої людини, крім інформації про членів родини.

Електронний кабінет військовозобовʼязаного — українці зможуть самостійного оновлювати персональні дані.

УБД — можливість надсилати електронну заяву на отримання такого статусу.

Раніше "Телеграф" писав, що користувачі зможуть актуалізувати персональні дані в електронному кабінеті призовника вже з другого кварталу 2024 року.