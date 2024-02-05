Законопроєкт про реєстр військовозобов'язаних переголосують: стало відомо, що змінять у документі

Запропоновані поправки містять 6 пунктів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс пропозиції до законопроєкту про єдиний реєстр військовозобовʼязаних. У документі, ухваленому 16 січня, було виявлено деякі неузгодження між його окремими положеннями.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він також оприлюднив текст документа та порівняльну таблицю до законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

Так, в абзацах десятому і одинадцятому підпункту 3 пункту 1 розділу І щодо частин восьмої і дев'ятої нової статті 61 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" слова "інші уповноважені особи (органу)" пропонується замінити словами "інші уповноважені органи або особи".

Таким чином нова версія цього підпункту буде викладена наступним чином: "Держатель Реєстру чи інші уповноважені органи або особи несуть відповідальність за несвоєчасність набуття статусу учасника бойових дій та формування витягу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR- кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) на підставі даних Реєстру".

Крім того, абзац дванадцятий підпункту 11 пункту 4 розділу І щодо абзацу дванадцятого частини третьої статті 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" запропоновано викласти в такій редакції: "10) Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, – відомості, зазначені у пунктах 20, 24, 27, 32 частини першої статті 7 цього Закону".

Абзац сімнадцятий підпункту 11 пункту 4 розділу І щодо пункту 14, яким доповнюється частина третя статті 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", пропонується викласти в такій редакції: "14) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, – відомості, зазначені у пункті 30 частини першої статті 7 цього Закону".

Четверта пропозиція стосується уточнення визначення та функцій Електронного кабінету центру надання адміністративних послуг. У документі пропонується вказати, що він буде надавати наступні послуги:

розгляд звернень з питань, що належать до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також видача необхідних довідок та інших документів; забезпечення підготовки та подання документів, необхідних для призначення пенсій, особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, яким встановлена інвалідність, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби, а також в інших випадках, визначених Кабінетом Міністрів України".

Також пропонується в абзаці четвертому пункту 6 розділу І щодо абзацу третього частини третьої статті 11 Закону України "Про хмарні послуги" слова "Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки" замінити словами "комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів".

Шоста пропозиція стосується норми про набрання чинності законом, звідти пропонується прибрати одне з положень. Так, пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" пропонується викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".

Слід зазначити, що у документі, ухваленому 16 січня, передбачалося, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, "крім абзацу третього підпункту 2 і підпункту 3 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем початку функціонування визначеної Кабінетом Міністрів України інформаційно-комунікаційної системи".

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони підсумували, які саме зміни передбачає закон про реєстр військовозобовʼязаних.