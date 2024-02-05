"Умелые руки перевернули танк": оккупанты оконфузились с выгрузкой техники

В ВС РФ еще раз показали свой низкий уровень

Российские оккупанты в очередной раз показали свое неумение справляться с военной техникой. Во время ее размещения во временно аннексированном Крыму, они перевернули танк.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Конфуз случился на окраине Евпатории.

"Наши агенты зафиксировали место размещения техники оккупантов на окраине Евпатории. Так же стали свидетелями, как во время выгрузки техники с платформы умелые руки перевернули танк", — сообщили партизаны.

По их данным, координаты места: 45.21420455129831, 33.36806799629873.

"Мы выражаем большую благодарность людям которые занимались выгрузкой, с вашей помощью еще один танк не доехал", — саркастично добавили в "Атеш".

Напомним, вместе с улучшением старых танков оккупанты бросают на фронт и новую технику, вроде колесной САУ "Мальва", неудачной копии украинской "Богданы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как может выглядеть в реальности танковый бой между образцами бронетехники НАТО и оккупантов.