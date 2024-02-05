"Умілі руки перевернули танк": окупанти осоромилися з вивантаженням техніки

У ЗС РФ вкотре показали свій низький рівень

Російські окупанти вкотре показали своє невміння впоратися з військовою технікою. Під час її розміщення у тимчасово анексованому Криму вони перевернули танк.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". Конфуз стався на околиці Євпаторії.

"Наші агенти зафіксували місце розміщення техніки окупантів на околиці Євпаторії. Також стали свідками, як під час вивантаження техніки з платформи вмілі руки перевернули танк", — повідомили партизани.

За їх даними, координати місця: 45.21420455129831, 33.36806799629873.

"Ми висловлюємо велику подяку людям, які займалися вивантаженням, з вашою допомогою ще один танк не доїхав", — саркастично додали в "Атеш".

Нагадаємо, разом із покращенням старих танків окупанти кидають на фронт і нову техніку, на кшталт колісної САУ "Мальва", невдалої копії української "Богдани".

Раніше "Телеграф" розповідав, як може виглядати насправді танковий бій між зразками бронетехніки НАТО та окупантів.