Кремль должен нервничать: ВСУ научились обходить радиоглушилки на технике окупантов

Новая стратегия ВСУ изрядно пугает врага

ВСУ успешно отражает вражеские атаки с помощью FPV-дронов. Даже радиоэлектронное оборудование, которое россияне прикрепляют к своим машинам непосредственно перед атаками, не спасает их.

Об этом сообщает издание Forbes-Хорватия. Проблема с тем, что радиоглушилки уже не помеха для украинской армии, должна обеспокоить Кремль.

По словам специалиста по беспилотникам Сергея Бескрестнова, успех украинской армии связан не только с качеством "глушилок", но и с применением новой стратегии.

Когда в конце 2023 года беспилотники FPV заменили артиллерию как самую серьезную угрозу российским сухопутным силам, оккупанты ответили, прикрепив к своим машинам все радиопомехи, которые имели под рукой.

Был риск того, что средства радиоглушения могут помешать работе украинских беспилотников. Ведь, по словам Бескрестнова, излучаемое глушение высокого качества.

По мнению специалиста, ВСУ преуспевают из-за того, что украинские диспетчеры беспилотников быстро меняют частоты, чтобы избежать российских глушений. Возможно, это какой-то другой трюк, например, встроенная система искусственного интеллекта, которая берет на себя контроль над дроном, когда человек, управляющий дроном, больше не может этого делать из-за отвлечения.

В любом случае, похоже, что украинцы нашли хороший способ защиты, который выиграет время, пока их союзники ищут способы им помочь, пишет издание.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой по поводу снарядов для ВСУ.