Важный объект для россиян: партизаны совершили новую "огненную" диверсию в России (фото и видео)

После инцидента оккупанты перестали использовать объект

Украинские партизаны совершили диверсию на железной дороге в Тамбовской области России. Этот путь российские оккупанты использовали для переброса ракет в арсенал воздушно-космических сил РФ.

Об этом в четверг, 1 февраля, агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщили в своем Telegram-канале. По их словам, был совершен поджог релейного шкафа.

"30.01.24 агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле н.п. Первомайское, Тамбовской области. В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги по которой осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил рф (в/ч 14272)", — говорится в сообщении.

Также партизаны добавили, что в течение долгого времени они разведывали маршруты и график логистики грузовых военных составов противника. Такая подготовка дала положительный результат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 января партизаны "АТЕШ" сообщили, что в Севастополе был потоплен пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".