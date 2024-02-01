Важливий об’єкт для росіян: партизани здійснили нову "вогненну" диверсію в Росії (фото та відео)

Після інциденту окупанти перестали використовувати об’єкт

Українські партизани здійснили диверсію на залізниці у Тамбовській області Росії. Цей шлях російські окупанти використали для перекидання ракет до арсеналу повітряно-космічних сил РФ.

Про це у четвер, 1 лютого, агенти військового руху українців та кримських татар "АТЕШ" повідомили у своєму Telegram-каналі. За їхніми словами, було здійснено підпал релейної шафи.

"30.01.24 агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля н.п. Первомайське, Тамбовської області. В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272)", — йдеться в повідомленні.

Також партизани додали, що протягом тривалого часу вони розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів противника. Така підготовка дала позитивний результат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 січня партизани "АТЕШ" повідомили, що у Севастополі було потоплено прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул".