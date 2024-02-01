Кремль має нервувати: ЗСУ навчилися обходити радіоглушилки на техніці окупантів

Нова стратегія ЗСУ неабияк лякає ворога

ЗСУ успішно відбиває ворожі атаки за допомогою FPV-дронів. Навіть обладнання радіоелектронної боротьби, яке росіяни прикріпляють до своїх машин безпосередньо перед атаками, не рятує їх.

Про це повідомляє видання Forbes-Хорватія. Проблема з тим, що радіоглушилки вже не перешкода для української армії, має неабияк занепокоїти Кремль.

За словами фахівця з безпілотників Сергія Бескрестнова, успіх української армії пов'язаний не тільки з якістю "глушилок", а й з застосуванням нової стратегії.

Коли наприкінці 2023 року безпілотники FPV замінили артилерію, як найсерйознішу загрозу російським сухопутним силам, окупанти відповіли, прикріпивши до своїх машин усі засоби радіоперешкод, які мали під рукою.

Існував ризик того, що засоби радіоглушіння можуть перешкодити роботі українських безпілотників. Адже, за словами Бескрестнова, випромінюване глушіння високої якості.

На думку фахівці, ЗСУ досягають успіху через те, що українські диспетчери безпілотників швидко змінюють частоти, щоб уникнути російських глушень. Можливо, це якийсь інший трюк, наприклад, вбудована система штучного інтелекту, яка бере на себе контроль над дроном, коли людина, яка керує дроном, більше не може цього робити через відволікання.

У будь-якому випадку, схоже, що українці знайшли хороший спосіб захисту, який виграє їм час, поки їхні союзники шукають способи їм допомогти, пише видання.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський звернувся до ЄС з проханням щодо снарядів для ЗСУ.