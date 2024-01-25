Омбудсмен против расширения полномочий ТЦК: рассказал, что ему не нравится

Военные подразделения не имеют права ограничивать права граждан

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Он отметил, что военные подразделения не имеют права ограничивать права граждан.

Это является прямым нарушением Конституции. Такое заявление Лубинец сделал в эфире телемарафона в четверг, 25 января.

"У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы, но это точно не могут делать ТЦК, а именно военные", — пояснил он.

Напомним, что в конце декабря Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Над документом работали в Комитете по вопросам нацбезопасности. Участие принимали представители Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Ожидалось, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но его вернули в правительство на доработку.

Ранее "Телеграф" узнал, что сейчас со скандальным законопроектом и чего ждать дальше.