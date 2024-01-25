Омбудсмен проти розширення повноважень ТЦК: розповів, що йому не подобається

Військові підрозділи не мають права обмежувати права громадян

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець виступив проти надання додаткових повноважень ТЦК. Він наголосив, що військові підрозділи не мають права обмежувати права громадян.

Це є прямим порушенням Конституції. Таку заяву Лубинець зробив в ефірі телемарафону у четвер, 25 січня.

"Ми маємо інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, а саме військові", - пояснив він.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Над документом працювали у Комітеті з питань нацбезпеки. Участь брали представники Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Очікувалося, що парламент у першому читанні розгляне законопроект 11 січня. Але його повернули до уряду на доопрацювання.

Раніше "Телеграф" дізнався, що зараз зі скандальним законопроектом і на що чекати далі.