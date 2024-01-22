Доказательства переданы в ООН: Британия зафиксировала поставки оружия из Северной Кореи в РФ

В ООН пообещали начать расследование и наложить санкции

Великобритания передала в ООН доказательства того, что КНДР поставляет РФ ракеты и снаряды. Факт того, что российские корабли загружаются в северокорейском порту, подтверждают спутниковые снимки.

Об этом сообщает британская разведка в отчете. Его опубликовала The Guardian.

"Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций", — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов Кремлю для войны против Украины.

Об этих поставках договорились Владимир Путин с Ким Чен Ином во время встречи на дальнем востоке РФ в сентябре прошлого года.

The Guardian пишет, что двусторонние отношения двух диктаторских стран расширяются. Это подтверждает недавняя встреча российского лидера с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй.

Обнародованный доклад британской разведки содержит снимки, сделанные в период с сентября по декабрь. На них три российских корабля — "Майя", "Ангара" и "Мария" — загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин перед тем, как пройти транзитом в русских портов на Дальнем Востоке.

Агентство подчеркивает, что идентифицировать содержимое контейнеров не удалось.

Фото: подтверждение передачи грузов из КНДР в РФ на спутниковых снимках Великобритании (www.theguardian.com)

Реакция ООН

"Использование Россией северокорейского оружия в Украине является нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", – заявил дипломат ООН.

Он подчеркнул, что данные действия подрывают международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия и показывают, насколько жалкой стала Россия после своего неудачного вторжения.

"Эти и другие доказательства, предоставленные Комитету по санкциям ООН, должны инициировать полное расследование грубого нарушения Россией и КНДР международных санкций", — подчеркнул он.

Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.

Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР рассказали, сколько снарядов КНДР передала России.