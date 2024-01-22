Докази передано в ООН: Британія зафіксувала постачання зброї з Північної Кореї до РФ

В ООН пообіцяли розпочати розслідування та накласти санкції

Велика Британія передала в ООН докази того, що КНДР постачає РФ ракети та снаряди. Факт, що російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, підтверджують супутникові знімки.

Про це повідомляє британська розвідка у звіті. Його опублікувала The Guardian.

"Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажних перевезень до Росії в рамках спроби ініціювати офіційне розслідування угод з продажу зброї в порушення міжнародних санкцій", — йдеться у статті.

Видання наголошує, що Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів Кремлю для війни проти України.

Про ці поставки домовилися Володимир Путін із Кім Чен Іном під час зустрічі на дальньому сході РФ у вересні минулого року.

The Guardian пише, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються. Це підтверджує нещодавня зустріч російського лідера із міністром закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей.

Оприлюднена доповідь британської розвідки містить знімки, зроблені в період із вересня до грудня. На них три російські кораблі — "Майя", "Ангара" і "Марія" — завантажують контейнери в північнокорейському порту Наджин перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Агентство наголошує, що ідентифікувати вміст контейнерів не вдалося.

Фото: підтвердження передачі вантажів із КНДР до РФ на супутникових знімках Великобританії (www.theguardian.com)

Реакція ООН

"Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН", – заявив дипломат ООН.

Він підкреслив, що ці дії підривають міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї і показують, наскільки жалюгідною стала Росія після свого невдалого вторгнення.

"Ці та інші докази, надані Комітету із санкцій ООН, повинні ініціювати повне розслідування грубого порушення Росією та КНДР міжнародних санкцій", — наголосив він.

Звіт разом з іншими доказами від США та інших країн було надано групі експертів ООН із північнокорейського роззброєння.

Раніше "Телеграф" писав, що в ГУР розповіли, скільки снарядів КНДР передала Росії.