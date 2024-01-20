Укр

По Украине могут ударить "Кинжалами": во всей стране объявили воздушную тревогу

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Сигнал воздушной тревоги был включен во всех регионах Новость обновлена 20 января 2024, 12:30
Сигнал воздушной тревоги был включен во всех регионах. Фото Иллюстративное фото

Информация о пусках ракет не зафиксирована

В Украине днем 20 января объявили масштабную воздушную тревогу. На территории РФ взлетел самолет МиГ- 31К с аэродрома Моздок (Севарная Осетия), поэтому существует ракетная опасность.

Об этом сообщают в мониторинговых каналах и Воздушных силах Украины. Всем гражданам напомнили, что до отбоя лучше находиться в укрытиях.

Самолет МиГ-31К — это двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые трудно перехватить системам ПВО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия РФ ударила по Запорожской области. В городе рухнула половина 9-этажного дома, люди остались без жилья и своих вещей.

Теги:
#Украина #МиГ-31 #Воздушная тревога