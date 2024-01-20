Була небезпека удару "Кинджалами": у всій країні оголошували повітряну тривогу

Інформації про пуски ракет не було зафіксовано

В Україні вдень 20 січня оголошували масштабну повітряну тривогу. На території РФ злетів літак МіГ- 31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія), тому існувала ракетна небезпека.

Про це повідомили у моніторингових каналах та Повітряних силах ЗСУ. Всім громадянам нагадали, що до відбою краще перебувати в укриттях.

О 12:45 дали відбій повітряної тривоги. Ракеті в бік України запущені не були.

Літак МіГ-31К — це двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджал", які важко перехопити системам ППО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія РФ вдарила по Запорізькій області. У місті впала половина 9-поверхового будинку, люди залишилися без житла та своїх речей.