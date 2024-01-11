Скандалы и хаос в Раде: нардепы предлагают радикальное решение

Это какой-то цирк с конями и Стефанчуком

В Верховной Раде Украины был инициирован сбор подписей за отставку спикера Руслана Стефанчука. Инициатива принадлежит нардепу Алексею Гончаренко, который крайне возмущен тем, как идет рассмотрение нового законопроекта о мобилизации.

Фото с подписями он опубликовал в своем телеграм-канале в четверг, 11 января. Заметив, что "происходящее сейчас в Раде — позор".

Нардеп удалось собрать 10 подписей от коллег. Для регистрации проекта об отставке спикера ВР необходимо минимум 150 таких.

Депутат Ирина Геращенко также поддержала эту инициативу.

"За несостоятельность организовать нормальную работу парламента, систематическое нарушение регламента, травлю оппозиции, неуважение к ВР и препятствование деятельности народных депутатов как в зале, так и в межпарламентской деятельности", — аргументировала она.

Что предшествовало

Днем ранее, в среду 10 января, Гончаренко написал, что впервые стал свидетелем такого хаотичного рассмотрения закона.

"Сейчас на Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Я такого бардака с принятием законопроекта еще никогда не видел. Это какой-то цирк с конями и Стефанчуком", — отметил он.

По его словам, парламент не начал свою работу в 13, как это планировалось ранее. Причина в том, что продолжалось какое-то закрытое совещание, статус которого неизвестен и депутатов не пускают, а комитет тем временем сидит и ждет, какие там дальше будут указания.

"Это так происходит сейчас работа над ключевым законопроектом для миллионов украинцев. Рада сломалась, а глава ее — так точно", — резюмировал нардеп.

К тому же, в среду, 10 января, Верховная Рада не смогла проголосовать за снятие народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Попытка внести этот вопрос в повестку дня закончилась блокировкой трибуны и закрытием заседания.

Ранее "Телеграф" предупреждал, что нашумевший новый законопроект о мобилизации не будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины в среду, 10 января. Этому помешало то, что днем ранее, 9 января, на заседании комитета по нацбезопасности в проект закона так и не добрались.