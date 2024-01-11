Скандали та хаос у Раді: нардепи пропонують радикальне рішення

Це — якийсь цирк з конями і Стефанчуком

У Верховній Раді України було ініційовано збір підписів за відставку спікера Руслана Стефанчука. Ініціатива належить нардепу Олексію Гончаренку, який вкрає обурений тим, як триває розгляд нового законопроєкту про мобілізацію.

Фото з підписами він опублікував у своєму телеграм-каналі у четвер, 11 січня. Зауваживши, що "те, що відбувається зараз в Раді — ганьба".

Нардепу вдалось зібрати 10 підписів від колег. Для реєстрації проєкту про відставку спікера ВР необхідно мінімум 150 таких.

Депутатка Ірина Геращенко також підтримала цю ініціативу.

"За неспроможність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповагу до ВР і перешкоджання діяльності народних депутатів як в залі, так і в міжпарламентській діяльності", — аргументувала вона.

Що передувало

Днем раніше, у середу 10 січня, Гончаренко написав, що вперше став свідком такого хаотичного розгляду закону.

"Зараз на Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я такого бардаку з прийняттям законопроєкту ще ніколи не бачив. Це якийсь цирк з конями і Стефанчуком", — зауважив він.

За його словами, парламент не почав свою роботу о 13, як це планувалось раніше. Причина у тому, що тривала якась закрита нарада, статус якої невідомий і депутатів не пускають, а комітет тим часом сидить і чекає, які ж там далі будуть вказівки.

"Це так відбувається зараз робота над ключовим законопроєктом для мільйонів українців. Рада зламалась, а голова її — так точно", — резюмував нардеп.

До того ж у середу, 10 січня, Верховна Рада не змогла проголосувати за зняття народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Спроба внести це питання до порядку денного закінчилась блокуванням трибуни та закриттям засідання.

Раніше "Телеграф" попереджав, що нашумілий новий законопроєкт про мобілізацію не винесуть на розгляд Верховної Ради України у середу, 10 січня. Цьому завадило те, що днем раніше, 9 січня, на засіданні комітету з нацбезпеки до проєкту закону так і не дібрались.