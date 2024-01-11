Республиканцы представили "план победы в Украине": упрекают Байдена и выставляют требования

Поддержка Украины со стороны США – это не благотворительность, указывают республиканцы в пояснительной записке

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые республиканцами, обнародовали документ "Предлагаемый план победы в Украине", в котором раскритиковали администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. Они требуют от него решительных действий.

Документ был разработан еще в конце прошлого года, его подписали председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол, комитета по делам вооруженных сил – Майк Роджерс и комитета по разведке – Майк Тернер. Сейчас документ, на обложке которого фото современных диктаторов: Владимира Путина, Си Цзиньпина, Али Хаменеи и Александра Лукашенко, стал предметом активного обсуждения в экспертной среде, пишет "Укринформ".

В пояснении к плану отмечается, что "цель ответить на критические вопросы о поддержке Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором мы выигрываем, а Россия проигрывает". В нем пять разделов — "Угроза", "Предлагаемый план победы", "Надзор", "Распределение поддержки" и "Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине".

Отмечается, что "Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана и его марионеток (таких как ХАМАС и "Хезболла") и Северной Кореи, работают вместе. Их цель — подорвать американские интересы во всем мире.

"Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма … Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников", — подчеркнули авторы документа.

Главы комитетов отмечают, что отчет не только отвечает на вопрос, почему США должны поддерживать Украину, но и содержит информацию для американских избирателей – почему их поддержка необходима. Они добавляют, что "мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько будет нужно", – проигрышная стратегия".

В документе говорится, что Байден должен представить заслуживающий доверия план победы и дать Украине оружие, необходимое для победы как можно скорее. По словам авторов отчета, с первого дня войны "изнурительные колебания Байдена о предоставлении Украине критически важного оружия отсрочили украинскую победу".

По мнению глав комитетов, Украине нужен наиболее дальнобойный вариант ATACMS (не на 160, а на 300 км), самолеты F-16, а также достаточное количество кассетных боеприпасов, артиллерии, средств ПВО и бронетехники, чтобы изменить ситуацию на поле боя. За задержку с предоставлением вооружения украинцы платят своими жизнями, а американские налогоплательщики — деньгами.

Республиканские главы трех комитетов называют три шага для победы Украины — во-первых, необходимо скорое предоставление критически важного оружия; во-вторых, ужесточение санкций против режима Владимира Путина. В-третьих — передача Украине 300 млрд замороженных российских суверенных активов.

При этом конгрессмены отмечают необходимость контроля за американской помощью. Вместе с тем, они признают, что до сих пор многочисленные проверки не выявили никаких существенных нарушений. При этом, победа Украины будет "предотвращать российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств".

В документе отмечается, что в процентном отношении к ВВП Соединенные Штаты занимают лишь 30 место по объему помощи Украине. Значительно большие вклады вносят Польша, страны Балтии, Великобритания, Норвегия и другие государства. По военной помощи США занимают 14 место, отставая от Европы. В то время как поддержка Украины со стороны США – это не благотворительность, указывают республиканцы в пояснительной записке.

"После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для возобновления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", – подчеркнули главы ключевых комитетов Палаты представителей.

Они резюмировали, что их план "обеспечит Украине возможность добиться необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров". При этом конгрессмены потребовали от Байдена представить свое видение плана победы.

Как писал "Телеграф", агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что партнеры из США требуют от Украины усовершенствовать план ведения войны. Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе в Давосе, где пройдет Всемирный экономический форум.