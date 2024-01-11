Республіканці представили "план перемоги в Україні": дорікають Байдену та виставляють вимоги

Підтримка України з боку США – це не благодійність, вказують республіканці у пояснювальній записці

Три комітети Палати представників Конгресу США, очолювані республіканцями, оприлюднили документ "Пропонований план перемоги в Україні", в якому розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Україні. Вони вимагають від нього рішучих дій.

Документ був розроблений ще наприкінці минулого року, його підписали голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол, комітету у справах збройних сил – Майк Роджерс та комітету з розвідки – Майк Тернер. Наразі документ, на обкладинці якого фото сучасних диктаторів: Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна, Алі Хаменеї та Олександра Лукашенка, став предметом активного обговорення в експертному середовищі, пише "Укрінформ".

У поясненні до плану зазначається, що "мета відповісти на критичні питання щодо підтримки України з боку США та їхніх союзників та подати план перемоги, в якому ми виграємо, а Росія програє". У ньому п’ять розділів — "Загроза", "Пропонований план перемоги", "Нагляд", "Розподіл підтримки" та "Хронологія смертельної тяганини Байдена з наданням зброї Україні".

Зазначається, що "Росія та альянс, що складається з Китаю, Ірану та його маріонеток (таких як ХАМАС та "Хезболла") та Північної Кореї, працюють разом". Їхня мета — підірвати американські інтереси в усьому світі.

"Їх метою є ослаблення економіки США, розпад ключових альянсів та встановлення нового світового порядку тоталітаризму... З часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з більш небезпечним набором супротивників", — наголосили автори документа.

Глави комітетів зазначають, що звіт не лише відповідає на запитання, чому США мають підтримувати Україну, а й містить інформацію для американських виборців – чому їх підтримка потрібна. Вони додають, що "мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" — програшна стратегія".

У документі йдеться, що Байден повинен представити план перемоги, що заслуговує на довіру, і дати Україні зброю, необхідну для перемоги якнайшвидше. За словами авторів звіту, з першого дня війни "виснажливі коливання Байдена про надання Україні критично важливої зброї відстрочили українську перемогу".

На думку глав комітетів, Україні потрібний найбільш далекобійний варіант ATACMS (не на 160, а на 300 км), літаки F-16, а також достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів ППО та бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою. За затримку з наданням озброєння українці платять своїм життям, а американські платники податків — грошима.

Республіканські голови трьох комітетів називають три кроки для перемоги України — по-перше, потрібне швидке надання критично важливої зброї; по-друге, посилення санкцій проти режиму Володимира Путіна. По-третє, передача Україні 300 млрд заморожених російських суверенних активів.

При цьому конгресмени наголошують на необхідності контролю за американською допомогою. Водночас вони визнають, що досі численні перевірки не виявили жодних суттєвих порушень. При цьому, перемога України "запобігатиме російському вторгненню в країну НАТО, яке було б незмірно дорожчим з погляду американської крові та коштів".

У документі зазначається, що у відсотковому відношенні до ВВП Сполучені Штати посідають лише 30-те місце за обсягом допомоги Україні. Значно значні вклади вносять Польща, країни Балтії, Велика Британія, Норвегія та інші держави. Щодо військової допомоги США посідають 14 місце, відстаючи від Європи. У той час як підтримка України з боку США – це не благодійність, зазначають республіканці в записці пояснення.

"Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України у боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", – наголосили глави ключових комітетів Палати представників.

Вони резюмували, що їхній план "забезпечить Україні можливість досягти необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів". При цьому конгресмени зажадали від Байдена подати своє бачення плану перемоги.

Як писав "Телеграф", агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що партнери із США вимагають від України удосконалити план ведення війни. Очікується, що це питання обговорюватиметься з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня у Давосі, де відбудеться Всесвітній економічний форум.