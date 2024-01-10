Україні також знайшлося місце: журнал Time опублікував список глобальних ризиків 2024 року

Автори констатують, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів

Журнал Time оприлюднив свою версію "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік", третій рядок рейтингу зайняла "Розділена Україна". Найбільший ризик — "США проти самих себе", друге місце — "Близький Схід на межі".

У виданні назвали важливі чинники війни, яку РФ веде проти України. Зазначається, що вторгнення Росії до України залишається історичною невдачею. НАТО посилюється новими членами – Фінляндією та Швецією. Європейський Союз відкрив процес вступу до України. Своєю чергою, Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій і нові на підході. Половину її суверенних активів було заморожено — гроші, ймовірно, буде використано для відновлення України. Крім того, Європа більше не купує російських енергоносіїв.

"Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: і якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та можуть збільшитися", — йдеться в статті.

Автори також констатують, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, а перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Крім того, Україна відчайдушно потребує додаткових військ.

У зв’язку з цими чинниками, у Time роблять висновок, що цього року Київ піде на великі військові ризики. Вони включатимуть удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО у конфлікт.

Глобальні ризики у 2024-му році за версією Time:

Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Дональда Трампа. Розширення бойових дій Близькому Сході. Розділена Україна. Вихід штучного інтелекту з-під контролю. Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості один одного і діятимуть усе більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені. Економіка Китаю не поновиться. Боротьба за корисні копалини. Глобальна інфляція, що розпочалася у 2021 році. Екстремальні погодні явища, які спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, поширять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності. Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.

Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко пояснив в інтерв’ю "Телеграфу", чому коаліція західних держав виявилася не готовою до глобальної війни. Він також оцінив шанси демократичних режимів на перемогу над новою віссю зла.