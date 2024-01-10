Україні також знайшлося місце: журнал Time опублікував список глобальних ризиків 2024 року
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Автори констатують, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів
Журнал Time оприлюднив свою версію "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік", третій рядок рейтингу зайняла "Розділена Україна". Найбільший ризик — "США проти самих себе", друге місце — "Близький Схід на межі".
У виданні назвали важливі чинники війни, яку РФ веде проти України. Зазначається, що вторгнення Росії до України залишається історичною невдачею. НАТО посилюється новими членами – Фінляндією та Швецією. Європейський Союз відкрив процес вступу до України. Своєю чергою, Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій і нові на підході. Половину її суверенних активів було заморожено — гроші, ймовірно, буде використано для відновлення України. Крім того, Європа більше не купує російських енергоносіїв.
"Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: і якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та можуть збільшитися", — йдеться в статті.
Автори також констатують, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, а перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Крім того, Україна відчайдушно потребує додаткових військ.
У зв’язку з цими чинниками, у Time роблять висновок, що цього року Київ піде на великі військові ризики. Вони включатимуть удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО у конфлікт.
Глобальні ризики у 2024-му році за версією Time:
- Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Дональда Трампа.
- Розширення бойових дій Близькому Сході.
- Розділена Україна.
- Вихід штучного інтелекту з-під контролю.
- Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості один одного і діятимуть усе більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені.
- Економіка Китаю не поновиться.
- Боротьба за корисні копалини.
- Глобальна інфляція, що розпочалася у 2021 році.
- Екстремальні погодні явища, які спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, поширять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності.
- Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.
Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко пояснив в інтерв’ю "Телеграфу", чому коаліція західних держав виявилася не готовою до глобальної війни. Він також оцінив шанси демократичних режимів на перемогу над новою віссю зла.