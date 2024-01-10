Украине тоже нашлось место: журнал Time опубликовал список глобальных рисков 2024 года

Авторы констатируют, что Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов

Журнал Time обнародовал свою версию "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год", третью строчку рейтинга заняла "Разделенная Украина". Самый большой риск — "США против самих себя", второе место — "Ближний Восток на грани".

В издании назвали важные факторы войны, которую РФ ведет против Украины. Отмечается, что вторжение России в Украину остается исторической неудачей. НАТО усиливается новыми членами — Финляндией и Швецией. Европейский Союз открыл процесс вступления для Украины. В свою очередь Россия столкнулась с 11 раундами санкций и новые на подходе. Половина ее суверенных активов была заморожена — деньги, вероятно, будут использованы для восстановления Украины. Кроме того, Европа больше не покупает российские энергоносители.

"В этом году Украина будет де-факто разделена, и Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: и если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут увеличиться", — сказано в статье.

Авторы также констатируют, что Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Кроме того, Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках.

В связи с этими факторами, в Time делают вывод, что в этом году Киев пойдет на большие военные риски. Они будут включать удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ России и может втянуть НАТО в конфликт.

Глобальные риски в 2024-м году по версии Time:

Кризис и раскол в США из-за президентских выборов и возможности победы Дональда Трампа. Расширение боевых действий на Ближнем Востоке. Разделенная Украина. Выход искусственного интеллекта из-под контроля. Страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене. Экономика Китая не восстановится. Борьба за полезные ископаемые. Глобальная инфляция, начавшаяся в 2021 году. Экстремальные погодные явления, которые вызовут отсутствие продовольственной безопасности, усилят нехватку воды, нарушат логистику, распространят болезни и будут способствовать миграции и политической нестабильности. Неопределенность и потери для компаний и корпораций.

Напомним, глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко пояснил в интервью "Телеграфу", почему коалиция западных государств оказалась не готова к глобальной войне. Он также оценил шансы демократических режимов на победу над новой осью зла.