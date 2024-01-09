Депутат говорит, что слухи о демобилизации распускают враги России

В России заявили, что мобилизированных россиян до конца войны домой никто отпускать не будет, а о ротации никакой речи идти не может.

Как рассказал в интервью российскому изданию "Фонтанка" председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, заявления о демобилизации якобы россиянам вкидывают центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) и ЦРУ.

"Это вбрасывается нашими недругами, это все ципсошно-црушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан РФ. Каждый военнообязанный гражданин РФ должен быть готов в любое время, по велению Родины прийти и выполнить задачу", — сказал он.

Кроме того, депутат заявил, что нет необходимости в проведении всеобщей мобилизации, но добавил, что россиян с фронта домой отпускать нельзя.

Свои слова он мотивировал тем, что те уже якобы прошли обучение и "стали профессионалами", а потому если их отпустить, то придется набирать новых и тратить время на их обучение. И именно этого, по его словам, "хотят недруги".

Стоит отметить, что в декабре депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский после жалоб жен российских солдат направлял обращение в Минобороны по поводу демобилизации, но ему ответили, что те будут служить до окончания войны, а ограничения срока службы там назвали нецелесообразным.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев ранее говорил "Телеграфу", что российский диктатор Владимир Путин будет сдерживать свои амбиции до проведения выборов в марте 2024 года, но после этого скорее всего ужесточит мобилизацию.