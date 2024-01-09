Депутат каже, що чутки про демобілізацію розпускають вороги Росії

У Росії заявили, що мобілізованих росіян до кінця війни додому ніхто не відпускатиме, а про ротацію ніякої мови йти не може.

Як розповів в інтерв’ю російському виданню "Фонтанка" голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов, заяви про демобілізацію нібито росіянам вкидають центр інформаційно-психологічних операцій (ЦІПСО) та ЦРУ.

"Це вкидається нашими ворогами, це все ціпсошно-црушні напрацювання. Не треба їх слухати. Адже призивали кого? Призивали військовозобов’язаних громадян РФ. Кожен військовозобов’язаний громадянин РФ має бути готовий будь-коли, за велінням Батьківщини прийти та виконати завдання", — сказав він.

Крім того, депутат заявив, що немає потреби у проведенні загальної мобілізації, але додав, що росіян з фронту додому відпускати не можна.

Свої слова він мотивував тим, що ті вже нібито пройшли навчання і стали професіоналами, а тому якщо їх відпустити, то доведеться набирати нових і витрачати час на їх навчання. І саме цього, за його словами, "хочуть вороги".

Варто зазначити, що у грудні депутат заксобрання Петербурга Борис Вишневський після скарг дружин російських солдатів направляв звернення до Міноборони з приводу демобілізації, але йому відповіли, що вони служитимуть до закінчення війни, а обмеження терміну служби там назвали недоцільним.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов раніше говорив "Телеграфу", що російський диктатор Володимир Путін стримуватиме свої амбіції до проведення виборів у березні 2024 року, але після цього швидше за все посилить мобілізацію.