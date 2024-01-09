"Щойно Путіна оберуть...": полковник ЗСУ пояснив, що буде на фронті після виборів у Росії

Кремлівські політтехнологи намагатимуться піднести п’ятий путінський похід у президенти як свято для всієї Росії

Російський диктатор Володимир Путін стримуватиме свої геополітичні амбіції до свого переобрання на виборах президента РФ, а ця подія буде подаватися як свято. Однак після того, як пройдуть вибір, російський "лідер", ймовірно, посилить мобілізацію в країні, а на фронті почнеться ескалація.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, кремлівські політтехнологи намагатимуться піднести п’ятий путінський похід у президенти як масштабне свято для всієї Росії, створюючи ілюзію добробуту та стабільності.

Російські пропагандисти, ймовірно, саме за такою схемою працюватимуть увесь передвиборчий час. Однак Владислав Селезньов вважає, що як тільки Путін офіційно продовжить свій президентський шлях, почнуться серйозні зміни. Одне з них — посилення мобілізації.

"Схоже, саме в цьому контексті і рухатиметься вся російська пропагандистська машина. Без особливих акцентів на війні. Але як тільки Путіна переоберуть в черговий раз, очікується посилення мобілізації та ескалації на фронті", — прогнозує полковник.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Війна-2024: чому ЗСУ роблять ставку на Крим і чи буде нова атака ворога на Харків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чекає на Росію після того, як Путін переможе на чергових виборах президента країни. Експерти вважають, що російський диктатор з кожним наступним терміном на президентській посаді Путін веде жорсткішу політику.