Руководители двух ведущих стран НАТО не принимают тех решений, которые давно могли бы поставить Россию на место – Владимир Огрызко

Такое впечатление, что нынешняя Администрация Белого дома просто не понимает, что ее банально тупо пугают, говорит Владимир Огрызко

Из-за задержки помощи от зарубежных партнеров Украина продолжает терять территории и человеческие жизни. Россияне усиливают давление на фронте, а также варварские обстрелы мирных городов. В США за более чем полгода задержки появился текст нового законопроекта о помощи Украине, который имеет шанс пройти обе палаты и получить президентскую подпись. Однако даже при самом положительном раскладе нужно время, чтобы это все дошло до нашей страны, а оно сейчас на стороне РФ.

На фоне определенного увеличения помощи со стороны Европы реакция НАТО в целом остается крайне медленной, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля на срочном совещании с представителями Альянса.

О том, почему Запад с такими задержками, оговорками, а то и откровенной саботировкой помогает нам противостоять российской агрессии, "Телеграфу" рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Запад – это всеобщее определение, объясняет дипломат. Существуют разные страны Западного мира, разные политические деятели, разные интересы.

"Безусловно, подавляющее большинство людей там адекватное, разумное, они прекрасно понимают, что Украина сама в войне с Россией не выстоит. Поэтому нужно нас поддерживать. Иначе плохо будет уже самому Западу. Такое понимание есть. Но нет, к сожалению, понимания, что действия по нашей поддержке должны быть более решительными, более расширенными. Конечно, это требует больших усилий, к которым не все на Западе после десятилетий относительно сытой и спокойной жизни готовы. Потому всё происходит так медленно, с такими задержками. Но таков недочет демократических обществ. Там долго что-то приходится обговаривать, прежде, чем решится на некие серьезные шаги", – отмечает Владимир Огрызко.

Он выражает надежду, что позиция адекватных европейских и американских политиков победит ту неадекватность, которая присуща некоторым их коллегам.

"Лично меня в последнее время неприятно поражают те люди, которые сейчас руководят двумя самыми мощными государствами-членами НАТО. Речь о президенте США Джо Байдене и канцлере ФРГ Олафе Шольце. Они продолжают панически бояться РФ, а потому не принимают тех решений, которые давно могли бы поставить страну-агрессора на место", – отмечает эксперт.

Одним из таких решений было бы предоставление Украине всего арсенала военной помощи, который позволит победить, объясняет Владимир Огрызко.

По его словам, в военном плане это значительное усиление украинского ПВО/ПРО, предоставление нам в большом количестве дальнобойных ракет, современных самолетов, чтобы поражать ключевые объекты на российской территории на расстоянии тысячи километров.

"После чего РФ быстро поняла бы, что воевать ей нечем, а оккупированный Крым скоро станет деоккупированным. Чего панически боятся в Кремле, – отмечает дипломат. – Как недавно подчеркнуло одно из американских медиа, освобождение Украиной Крыма станет для Путина поводом для начала ядерной войны. Вот такие полезные идиоты пугают и себя, и своих читателей, и некоторых американских политиков".

В финансово-экономическом плане нужно не просто замораживать, а конфисковать российские активы на Западе, уверен эксперт.

"И здесь Европа, где сосредоточена львиная доля таких средств, мнется. Мол, это нарушит какие-то юридические нормы. А то, что РФ растоптала все нормы международного права, почему-то не принимается во внимание", — обращает внимание Владимир Огрызко.

Он считает, что вышеупомянутых компонентов (больше необходимых ВСУ вооружений и боеприпасов, конфискации в пользу Украины российских активов за рубежом) хватило бы, чтобы сломать позвоночник российской военной машине и переломить ход войны в нашу пользу.

"Но для этого нужна воля и лидерство, которых, к сожалению, у многих западных партнеров Украины нет, – констатирует дипломат. – Впрочем, приятно удивляет в последнее время президент Франции Эммануэль Макрон, он не боится говорить с Россией тем же повышенным тоном, тем же языком, на котором она — со всем миром. И когда его пытаются пугать ядерным оружием, он напоминает, что и Франция имеет ядерное оружие. Чего, к сожалению, не могут или не хотят понять те же Байден и Шольц. Особенно это касается США, которые имеют наибольшую военную силу, но при этом дрожат перед новыми ядерными пугалками со стороны Путина или его прокси".

Такое впечатление, что нынешняя Администрация Белого дома просто не понимает, что ее банально тупо пугают, шантажируют гипотетическим ядерным ударом, констатирует Владимир Огрызко.