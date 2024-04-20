Керівники двох провідних країн НАТО не ухвалюють тих рішень, які давно могли б поставити Росію на місце, – Володимир Огризко

Таке враження, що нинішня Адміністрація Білого дому просто не розуміє, що її банально тупо лякають, каже Володимир Огризко

Через затримку допомоги від закордонних партнерів, Україна продовжує втрачати території та людські життя. Росіяни посилюють тиск на фронті, а також варварські обстріли мирних міст. У США за понад пів року затримки з'явився текст нового законопроєкту про допомогу Україні, який має шанс пройти обидві палати та отримати президентський підпис. Проте навіть за найпозитивнішого розкладу, треба час, щоб це все дійшло до нашої країни, а він зараз на стороні РФ.

На тлі певного збільшення допомоги з боку Європи реакція НАТО в цілому залишається вкрай повільною, про що вкотре заявив президент України Володимир Зеленський 19 квітня на терміновій нараді з представниками Альянсу.

Про те, чому Захід із такими затримками, застереженнями, а то й відвертим саботуванням допомагає нам протистояти російській агресії, "Телеграфу" розповів колишній голова Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.

Захід – це загальне визначення, пояснює дипломат. Існують різні країни Західного світу, різні політичні діячі, різні інтереси.

"Безумовно, переважна більшість людей там адекватна, розумна, вони чудово розуміють, що Україна сама у війні з Росією не вистоїть. Тому потрібно нас підтримувати. Інакше погано буде вже самому Заходу. Таке розуміння є. Але немає, на жаль, розуміння, що дії з нашої підтримки мають бути значно рішучішими, розширенішими. Звичайно, це вимагає багато зусиль, до яких не всі на Заході після десятиліть ситого та спокійного життя готові. Тому все відбувається так повільно, із такими затримками. Але такий недолік демократичних суспільств. Там довго щось доводиться обговорювати, перш ніж зважиться на серйозні кроки", – зазначає Володимир Огризко.

Він висловлює сподівання, що позиція адекватних європейських та американських політиків переможе ту неадекватність, яка притаманна деяким їхнім колегам.

"Особисто мене останнім часом неприємно вражають ті люди, які зараз керують двома найпотужнішими державами-членами НАТО. Мова про президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Олафа Шольца. Вони продовжують панічно боятися РФ, а тому не ухвалюють тих рішень, які давно могли б поставити країну-агресора на місце", – наголошує експерт.

Одним із таких рішень було б надання Україні всього арсеналу військової допомоги, який дозволить нам перемогти, пояснює Володимир Огризко.

За його словами, у військовому плані це значне посилення української ППО/ПРО, надання нам у великій кількості далекобійних ракет, сучасних літаків, щоб вражати ключові об'єкти на російській території на відстані тисячі кілометрів.

"Після чого РФ швидко зрозуміла б, що воювати їй нічим, а окупований Крим швидко стане деокупованим. Чого панічно бояться у Кремлі, – наголошує дипломат. – Як нещодавно наголосило одне з американських медіа, звільнення Україною Криму стане для Путіна приводом для початку ядерної війни. Ось такі корисні ідіоти лякають і себе, і своїх читачів, і деяких американських політиків".

У фінансово-економічному плані потрібно не просто заморожувати, а конфіскувати російські активи на Заході, упевнений експерт.

"І тут Європа, де зосереджено левову частку таких коштів, не квапиться. Мовляв, це порушить якісь юридичні норми. А те, що РФ розтоптала всі норми міжнародного права, чомусь не береться до уваги", – звертає увагу Володимир Огризко.

Він вважає, що вищезгаданих компонентів (більше необхідних ЗСУ озброєнь і боєприпасів, конфіскація на користь України російських активів за кордоном) вистачило б, щоб зламати хребет російській військовій машині та переламати хід війни на нашу користь.

"Але для цього потрібна воля та лідерство, яких, на жаль, багато західних партнерів України не мають, – констатує дипломат. – Втім, приємно дивує останнім часом президент Франції Еммануель Макрон, який не боїться говорити з Росією тим самим підвищеним тоном, тією ж мовою, якою вона – з усім світом. І коли його намагаються лякати ядерною зброєю, він нагадує, що і Франція має ядерну зброю. Після чого в Москві раптом припиняють говорити, що вони готові знищити Париж за три хвилини. Такі меседжі до росіян одразу доходять. Чого, на жаль, не можуть чи не хочуть зрозуміти ті ж самі Байден та Шольц. Особливо це стосується США, які мають найбільшу військову силу, але при цьому тремтять перед новими ядерними пугалками з боку Путіна або його проксі".

Таке враження, що нинішня Адміністрація Білого дому просто не розуміє, що її банально тупо лякають, шантажують гіпотетичним ядерним ударом, констатує Володимир Огризко.