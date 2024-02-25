Война — день 732: оккупанты штурмуют под Марьинкой, но несут серьезные потери

Оперативно о главном за сутки

Масштабные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, поскольку россияне после успехов под Авдеевкой продолжают предпринимать попытки продвигаться, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Хотя увеличение количества штурмов наблюдается практически на всех направлениях, однако самым горячим является Марьинское. Подобные попытки оборачиваются для россиян серьезными потерями в личном составе, а за прошедшие два года полномасштабной войны они уже потеряли больше, чем их изначальная группировка войск.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

23:05 В Харькове раздаются взрывы. Мониторинговые группы сообщают, что россияне бьют ракетами С-300.

23:00 Во время вечерней атаки россиян на Днепропетровщине силы ПВО сбили три крылатых ракеты и три БПЛА противника, сообщает Оперативное командование "Восток".

22:00 В Днепре в результате вражеской атаки повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик, — глава ОВА Сергей Лысак.

Предварительно пострадали четыре человека.

21:00 Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к Конгрессу, заявив, что Украина все еще может победить в войне, если получит соответствующие инструменты, передает Politico.

20:00 Россияне расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен на Бахмутском направлении.

19:00 Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки и штурмы российских оккупантов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, запорожском и херсонском направлениях на левом берегу Днепра, всего течение суток произошло 81 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ.

18:00 В больнице скончалась пострадавшая в результате российской дроновой атаки Одессы в пятницу вечером, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

16:00 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в большинстве "интеллектуального" вооружения РФ комплектующие из стран Запада и указал на вопрос введения вторичных санкций.

15:00 Операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 готовилась две недели, рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

14:00 У Украины есть дальнобойное оружие собственного производства. Украинская ракета поразила цель за 700 км. Об этом на форуме "Украина. Год 2024" заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

13:00 На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкиного, где продолжаются бои за населенный пункт. Об этом в комментарии УП сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

12:00 В этом году Украина начнет массово использовать на фронте наземные дроны. Об этом во время форума "Украина. Год 2024" сообщил министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

11:00 У Украины есть план на 2024 год, но он публично не разглашается. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2024".

10:00 В воскресенье, 25 февраля, после полуночи Россия нанесла массированный удар по городу Константиновка Донецкой области, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Террористы попали в железнодорожный вокзал, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания и почту. Один человек ранен.

09:00 В ночь на 25 февраля российские террористы атаковали Украину 18 ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 16 единиц дронов.

08:00 Для ракет TAURUS нужны самолеты, ведь у Украины нет таких пусковых установок, — Иван Тимочко

Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск при этом отметил, что Швеция выражала готовность передать Украине самолеты Gripen, с которых можно запускать эти ракеты.

05:00 В небе Украины все еще летает некоторое количество беспилотников. Воздушная угроза, по данным ВС ВСУ и мониторинга, – Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Киевская области.

03:00 В небе снова зафиксировали российские ударные беспилотники. Они летят в небе над Кировоградской, Николаевской и Запорожской областями, ориентировочно до семи единиц.

01:00 Беспилотников в воздушном пространстве Украины нет. Ведется доразведка по регионам.

00:00 В воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько БПЛА. Все они находятся в Днепропетровской области, но движутся в разные стороны — на север и восток.

С ситуацией в Украине за 22 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 729: шумиха вокруг Taurus для Украины и попытки врага прорваться

Информацию за 23 февраля смотрите по ссылке: Война — день 730: сбитие новейшего А-50У в России и новая атака против Украины

О том, что происходило 24 февраля, читайте в материале: Война — день 731: Россия и Украина обмениваются атаками на вторую годовщину вторжения