Війна — день 732: окупанти штурмують під Мар’їнкою, але зазнають серйозних втрат

Оперативно про головне за добу

Масштабні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту, оскільки росіяни після успіхів під Авдіївкою продовжують намагатися просуватися, попри запеклий опір ЗСУ. Хоча збільшення кількості штурмів спостерігається практично на всіх напрямках, проте найгарячішим є Мар’їнський. Подібні спроби обертаються для росіян серйозними втратами в особовому складі, а за два роки повномасштабної війни вони вже втратили більше, ніж їх початкове угруповання військ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

23:05 У Харкові лунають вибухи. Моніторингові групи повідомляють, що росіяни б'ють ракетами С-300.

23:00 Під час вечірньої атаки росіян на Дніпропетровщині сили ППО збили три крилаті ракети та три БПЛА противника, повідомляє Оперативне командування "Схід".

22:00 У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка, — голова ОВА Сергій Лисак.

Попередньо, постраждали чотири людини.

21:00 Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван звернувся до Конгресу, заявивши, що Україна все ще може перемогти у війні, якщо отримає відповідні інструменти, передає Politico.

20:00 Росіяни розстріляли 9 українських військових, які здалися в полон на Бахмутському напрямку.

19:00 Сили оборони України за минулу добу відбили атаки та штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, запорізькому та херсонському напрямках на лівому березі Дніпра, всього протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення.

18:00 У лікарні померла постраждала внаслідок російської дронової атаки Одеси у п'ятницю ввечері, повідомив голова ОВ Олег Кіпер.

16:00 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що у більшості "інтелектуального" озброєння РФ комплектуючі із країн Заходу та вказав на питання запровадження вторинних санкцій.

15:00 Операція зі знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 готувалася два тижні, розповів керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

14:00 Україна має далекобійну зброю власного виробництва. Українська ракета вразила ціль за 700 км. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

13:00 На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного, де тривають бої за населений пункт. Про це в коментарі УП повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

12:00 У цьому році Україна почне масово використовувати на фронті наземні дрони. Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" повідомив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

11:00 Україна має план на 2024 рік, але він публічно не розголошується. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час форуму "Україна. Рік 2024".

10:00 У неділю, 25 лютого, після опівночі Росія завдала масованого удару по місту Костянтинівка Донецької області, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх Справ. Терористи поцілили в залізничний вокзал, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі та пошту. Одна людина поранена.

09:00 У ніч на 25 лютого російські терористи атакували Україну 18-ма ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 16 одиниць дронів.

08:00 Для ракет TAURUS треба літаки, адже Україна не має таких пускових установок, — Іван Тимочко

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ при цьому зазначив, що Швеція висловлювала готовність передати Україні літаки Gripen, з яких можна запускати ці ракети

05:00 В небі України все ще літає деяка кількість безпілотників. Повітряна загроза, за даними ПС ЗСУ та моніторингу – Хмельницька, Полтавська, Черкаська, Київська області.

03:00 У небі знова зафіксували російські ударні безпілотники. Вони летять у небі над Кіровоградською, Миколаївською та Запорізькою областями, орієнтовно – до семи одиниць.

01:00 Безпілотників у повітряному просторі України немає. Ведеться дорозвідка по регіонах.

00:00 У повітряному просторі України зафіксовано декілька БПЛА. Усі вони знаходяться у Дніпропетровській області, але рухаються у різні боки – на північ та схід.

З ситуацією в Україні за 22 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 729: галас навколо Taurus для України та спроби ворога прорватися

Інформацію за 23 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 730: збиття новітнього А-50У в Росії та нова атака проти України

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 731: Росія та Україна обмінюються атаками на другу річницю вторгнення