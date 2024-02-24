Росіяни проводять атаку за атакою, намагаючись прорвати оборону: що відбувається на фронті (карта)

За добу росіяни завдали по Україні 10 ракетних та 93 авіаційних удару, здійснили 141 обстріл з РСЗВ за позиціями наших військ та населеними пунктами

Триває 731 день повномасштабної війни з російськими окупантами, рівно два роки України відстоюють свою свободу. За добу 23 лютого на фронті сталося 84 бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили дві безуспішні атаки на позиції наших захисників. Це сталося в районі Синьківки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки супротивника. Бої точилися в районі населеного пункту Терни.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 9 атак росіян. Вони атакували у районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога. Це сталося в районах населених пунктів Ласточкине, Сєвєрне та Первомайське.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. За добу ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку відбито 8 атак противника. Він намагався просунутися у Роботиного.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонщині наші воїни продовжують утримувати позиції, а росіяни не залишають спроб витіснити наші підрозділи. Минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Херсонський напрямок на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на суботу, 24 лютого, Росія атакувала Україну п’ятьма ракетами та 12 безпілотниками. Усі "шахеди" та дві ракети були збиті ППО.