Палають порти та судно, приліт біля будівлі ФСБ. Дрони масовано атакували Ленінградську область (відео)

Олена Руденко
Безпілотники навідалися до портів на Балтиці Новина оновлена 25 березня 2026, 08:40
Безпілотники навідалися до портів на Балтиці. Фото Колаж "Телеграф"

Через один з них РФ здійснює експорт сирої нафти та нафтопродуктів

В ніч на середу, 25 березня, дрони атакували російські порти у Ленінградській області. Під ударом були міста Усть-Луга та Виборг, після атаки виникли пожежі, в одному з портів пошкоджено судно.

Обстріл підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Також яскраві кадри наслідків атак публікують в мережі.

56 БпЛА ліквідовано над Ленінградською областю під час повітряної небезпеки. В Усть-Лузі у зоні порту триває локалізація загоряння. У Виборзі пошкоджено покрівлю житлового будинку. За попередніми даними, ніхто не постраждав, – написав Дрозденко

Порт Усть-Луга — що відомо про атаку

Це — ключовий морський російський порт на Балтиці, через який Москва здійснює експорт сирої нафти та нафтопродуктів. Порт Усть-Луга — один з найбільших і найглибоководніших у Балтійському морі. Він здатен приймати судна до 160 тисяч тонн і має 13 терміналів.

Після ударів там спалахнула масштабна пожежа. Станом на 7 годину ранку вогонь лише розгорався, під'їзди до порту перекрили. В небо здіймається густий чорний дим. За словами місцевих жителів, у порту палають резервуари з нафтопродуктами.

Виборг — дрони атакували судно у порту

Також в ніч на 25 березня безпілотники масовано атакували місто Виборг Ленінградської області Росії. Зокрема ударів було завдано по території місцевого порту, також стався "приліт" біля будівлі ФСБ.

Порт на Балтійському морі у місті Виборг розташований на березі Виборзької затоки фактично у центрі міста. Він діє і як торгівельний, і як пасажирський. Спеціалізується на перевалці різних видів генеральних, насипних і навалювальних, харчових та хімічних наливних вантажів. Порт має 13 причалів (загальною протяжністю 1480 метри).

За словами місцевих мешканців, після удару в порту спалахнула пожежа на одному із суден (сухогруз), та у будівлі поблизу. Повідомляється, що пошкоджений борт перехилився і, ймовірно, почав тонути.

Судно у порту Виборга після атаки дронів
В мережі пишуть, що це судно у порту Виборга після атаки

Також OSINT-канали повідомляють, що у Виборгу атаковано будівлю компанії "Агрикола", виникла масштабна пожежа. На відстані близько 30 метрів розташована будівля Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ).

