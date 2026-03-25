Пылают порты и судно, прилет у здания ФСБ. Дроны массированно атаковали Ленинградскую область (видео)

Через один из них РФ осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов

В ночь на среду, 25 марта, дроны атаковали российские порты в Ленинградской области. Под ударом были города Усть-Луга и Выборг, после атаки возникли пожары, в одном из портов повреждено судно.

Обстрел подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Также яркие кадры последствий атак публикуют в сети.

56 БпЛА ликвидирован над Ленинградской областью во время воздушной опасности. В Усть-Луге в зоне порта продолжается локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал, – написал Дрозденко

Порт Усть-Луга – что известно об атаке

Это ключевой морской российский порт на Балтике, через который Москва осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов. Порт Усть-Луга — один из самых больших и глубоководных в Балтийском море. Он способен принимать суда до 160 тысяч тонн и имеет 13 терминалов.

После ударов там разразился масштабный пожар. По состоянию на 7 часов утра огонь только разгорался, подъезды к порту перекрыли. В небо поднимается густой черный дым. По словам местных жителей, в порту горят резервуары с нефтепродуктами.

Выборг — дроны атаковали судно в порту

Также в ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области России. В частности, удары были нанесены по территории местного порта, также произошел "прилет" у здания ФСБ.

Порт на Балтийском море в городе Выборг находится на берегу Выборгского залива фактически в центре города. Он действует и как торговый, и как пассажирский. Специализируется на перевалке разных видов генеральных, насыпных и навалочных, пищевых и химических наливных грузов. Порт имеет 13 причалов (общей протяженностью 1480 метров).

По словам местных жителей, после удара в порту вспыхнул пожар на одном из судов (сухогруз) и в здании поблизости. Сообщается, что поврежденный борт наклонился и, вероятно, начал тонуть.

В сети пишут, что это судно в порту Выборга после атаки

Также OSINT-каналы сообщают, что в Выборге атаковано здание компании "Агрикола", возник масштабный пожар. На расстоянии около 30 метров находится здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ).

