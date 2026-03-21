За сутки "долетался" уже второй российский вертолет Ка-52. Что известно о грозном "Аллигаторе"

Россияне заявили о потере вертолета Ка-52 утром в субботу, 21 марта. Это уже второй случай практически за одни сутки – 20 марта военные 59 бригады ВСУ с помощью FPV-дрона ликвидировали другой российский Ка-52.

По сообщениям российских каналов, один из членов экипажа вертолета погиб 21 марта. Второй пилот катапультировался. Россияне жалуются, что "беда не приходит одна".

Что известно о российском боевом вертолете Ка-52 "Аллигатор"

Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" способен обнаруживать технику на значительном расстоянии. Он развивает скорость до 300 км/ч и может обеспечить боевые операции в сложных метеоусловиях.

Машина также предназначена для поражения наземных и воздушных целей, вертолет применяется против живой силы, бронированной и небронированной техники. Ка-52 считается одним из самых быстрых боевых вертолетов в мире.

Характеристики вертолета Ка-52:

дальность полета — 460 км;

максимальная скорость — 350 км/ч;

крейсерская скорость — 250 км/ч;

максимальная высота — 5 км над уровнем моря.

Стоимость базовой модификации "Аллигатора" составляет 16 миллионов долларов США. "Аллигатор" стоит на вооружении российской армии с 2011 года. Вертолет оснащен ракетами "Игла-А" класса "воздух-воздух", ракетами класса "воздух-земля" калибра до 240 мм (типа С-24) и ПТРК "Штурм-ВУ".

Сколько Ка-52 уничтожено в ходе войны России против Украины

По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на на июнь 2025 года Россия потеряла по меньшей мере 50 Ка-52 уничтоженными и 14 поврежденными, пишет "Милитарный". Более свежих данных не нашлось, а точную информацию о количестве уничтоженных вражеских "Аллигаторов" получить невозможно.

