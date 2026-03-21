За добу "долітався" вже другий російський вертоліт Ка-52. Що відомо про грізний "Алігатор"

Ця машина вважається одним з найшвидших бойових гелікоптерів у світі

Росіяни заявили про втрату вертольота Ка-52 вранці у суботу, 21 березня. Це вже другий випадокпрактично за одну добу — 20 березня військові 59 бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідували інший російський Ка-52.

За повідомленнями російських каналів, один із членів екіпажу вертольота 21 березня загинув. Другий пілот катапультувався. Росіяни бідкаються, що "біда не приходить сама".

Що відомо про російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" здатний виявляти техніку на значній відстані. Він розвиває швидкість до 300 км/год і може забезпечити бойові операції в складних метеоумовах.

Машину також призначено для ураження наземних та повітряних цілей, вертоліт застосовується проти живої сили, броньованої та неброньованої техніки. Ка-52 вважається одним з найшвидших бойових гелікоптерів у світі.

Характеристики вертольота Ка-52:

дальність польоту ― 460 км;

максимальна швидкість ― 350 км/год;

крейсерська швидкість ― 250 км/год;

максимальна висота ― 5 км над рівнем моря.

Вартість базової модифікації "Алігатора" складає 16 мільйонів доларів США. "Алігатор" стоїть на озброєнні російської армії з 2011 року. Вертоліт оснащений ракетами "Ігла-А" класу "повітря-повітря", ракетами класу "повітря-земля" калібру до 240 мм (типу С-24) та ПТРК "Штурм-ВУ".

Скільки Ка-52 знищено в ході війни Росії проти України

За даними OSINT-проекту Oryx, з початку повномасштабного вторгнення станом на червень 2025 року Росія втратила щонайменше 50 Ка-52 знищеними і 14 пошкодженими, пише "Мілітарний". Більш свіжих даних не знайшлося, а точну інформацію про кількість знищених ворожих "Алігаторів" отримати неможливо.

Знищення російських вертольотів у Бєлгородській області, 2025 рік

Раніше "Телеграф" розповідав, що у жовтні 2025 року росіяни збили свій же літак Су-30СМ. Це сталося під час атаки дронів у Криму.