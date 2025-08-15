Покровськ очищений від ДРГ. Військові показали свіже відео з міста

По місту можна пересуватися, повідомляють військові

Ситуація у Покровську Донецької області залишається напруженою, проте українські військові успішно зачистили місто від ворожих диверсантів, і ним можна пересуватися.

Про це на своєму каналі в Телеграм повідомив 7 корпус ДШВ.

"Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі. Проте пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо", — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що саме через Покровськ лежить траса, яка може відкрити окупантам шлях з Донецької області на Павлоград та Дніпро, через що місто вже тривалий час під атаками. Проте ЗСУ тримають оборону та показують на цьому напрямку чудові результати.