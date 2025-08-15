Рус

Покровськ очищений від ДРГ. Військові показали свіже відео з міста

Валерія Куценко
В Покровську нині перебувають українські військові та цивільні
В Покровську нині перебувають українські військові та цивільні. Фото Скріншот відео

По місту можна пересуватися, повідомляють військові

Ситуація у Покровську Донецької області залишається напруженою, проте українські військові успішно зачистили місто від ворожих диверсантів, і ним можна пересуватися.

Про це на своєму каналі в Телеграм повідомив 7 корпус ДШВ.

"Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі. Проте пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо", — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що саме через Покровськ лежить траса, яка може відкрити окупантам шлях з Донецької області на Павлоград та Дніпро, через що місто вже тривалий час під атаками. Проте ЗСУ тримають оборону та показують на цьому напрямку чудові результати.

Покровськ на карті бойових дій від DeepState на 15.08.2025
