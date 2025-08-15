ЗСУ у Покровську влаштували ворогу пекло: дрони вражають все, що ворушиться

За останій рік протистояння російських і українських дронів стало жорстокішим

Знищенням російських окупантів, яким вдається прорватися і засісти в Покровську Донецької області активно займаються оператори дронів ЗСУ. Найчастіше Сили оборони застосовують FPV-дрони.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх". Він пояснив, що ситуація в місті нагадує пекло.

— Скажу відверто, за три роки на війні (за останній рік, особливо коли росіяни почали розвиватися в дроновому напрямі), я бачив багато різного. Але те, що мені зараз транслює побратим, що відбувається в Покровську, мені важко навіть уявити їх (операторів дронів. — Ред.) кількість, їх професійність, наскільки [точно] вони влучають, — каже боєць.

За його словами, групи окупантів, які прориваються до Покровська, знищують оператори FPV-дронів, чия оптика гірша, тому дає не таку якісну картинку, як розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic.

— Уявіть, коли в місті знаходяться і наші війська, і війська противника, [треба] розрізнити і вразити їх. Тобто в Покровську реально повне пекло. Все, що ворушиться і знаходиться в зоні в зоні бачення і ураження, — все вражається, — підсумував Євген Ієвлєв.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що жителі Покровська допомагають ловити диверсантів і направляють українські дрони на їхні сховки.